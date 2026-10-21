CMO से हाथापाई के विरोध में उतरे दमोह नगरपालिका कर्मचारी, सफाई से दफ्तर तक सभी काम ठप

नगरपालिका कर्मचारियों के कार्य से विरत रहने के कारण शहर में बुधवार को सफाई व्यवस्था नहीं हुई। इससे दशहरा के दूसरे शहर के मुख्य बाजार, सड़कों पर काफी गंदगी देखने मिली। जगह-जगह कचरा के ढेर देखने मिले और इसी गंदगी के बीच लोगों और दुकानदारों को अपना काम करना पड़ा। कचरा वाहन नहीं चलने से घरों का कचरा भी नहीं उठ सका, ऐसे में लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं तीन दिन के अवकाश के बाद बुधवार को खुलने वाला नगरपालिका का कार्यालय भी बंद रहा। इससे यहां पहुंचने वाले लोगों के काम भी नहीं हुए, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा।