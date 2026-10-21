कटनी में पुलिस स्मृति दिवस: 13 शहीद जवानों के परिजन का सम्मान, 154 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि

समारोह में कटनी जिले के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन को शाल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। सम्मानित शहीदों में प्रधान आरक्षक श्रवण गर्ग, काशीराम यादव, राजेश शुक्ला, हृदय नारायण यादव, राम किशोर विश्वकर्मा, विनोद राय, प्रकाश सिंह, गया सिंह त्रिपाठी और अवधेश दुबे तथा आरक्षक राजेश गौतम, अशोक सोनी, तखत सिंह और हीरालाल केवट शामिल हैं। इस दौरान शहीद जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति समर्पण और देश की सुरक्षा के लिए दिए गए बलिदान को याद किया गया। परिजन का सम्मान कर उनके त्याग और योगदान को याद किया गया।