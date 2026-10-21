SBI ग्राहकों का डेटा खतरे में? उमंग सिंघार ने साइबर सुरक्षा पर उठाए सवाल

SBI ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी फाइलिंग के अनुसार, उसके ग्राहक रिकॉर्ड्स में सेंध लगी है। बैंक को संदेह है कि, 3,897 ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारी यानी पर्सनल आइडेंटिफायबल इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पर एक्सपोज हुई है। बैंक के मुताबिक, डार्क वेब पर मिले करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड्स के शुरुआती विश्लेषण में 3,897 ऐसे रिकॉर्ड्स पहचाने गए हैं, जिनमें ग्राहकों की पहचान से जुड़ी जानकारी मौजूद थी। गौर करने वाली बात है कि, डार्क वेब पर मिले सभी रिकॉर्ड्स को प्रभावित ग्राहकों का डेटा के बारे में नहीं बताया गया। शुरुआती जांच में 3,897 रिकॉर्ड्स की पहचान हुई है, जबकि उनकी प्रामाणिकता और पूरी जानकारी की पुष्टि के लिए जांच जारी है।