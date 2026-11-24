सुतरी स्थित उमराड़ नदी में भी जेसीबी से रेत निकाली जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि उमरिया जिले की अनुमति का हवाला देकर रात के अंधेरे में कटनी जिले की सीमा में रेत खनन चल रहा है। जबकि दिन में उमरिया की सीमा में रेत निकासी दिखाई जाती है। रात में बड़ी मशीनों से सुतरी में खनन हो रहा है। बरही इलाके की छिंदहाई पिपरिया, महानदी-बहिरघटा की उमरार नदी, सुतरी-ताली मोहनी की पीपही नदी, सलैया-सिहोरा की पिपही नदी और खितौली के कर्चल्हा घाट स्थित उमरार नदी में भी माफिया बेधड़क खनन करा रहे हैं।