पत्नी पर हमले के मामले में अभी पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर इस घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल शुरु की ही गई थी कि, अचानक पुलिस को सूचना मिली कि, गांव के पीछे एक पेड़ पर युवक का शव लटका है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पेड़ पर लटके शव की पहचान सचेंद्र आदिवासी के रूप में हुई। सुबह पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले पति का कुछ ही घंटे बाद इस तरह शव मिलने से ग्रामीण भी हैरान रह गए। पुलिस ने मौके पर जरूरी कार्रवाई करते हुए शव को पेड़ से नीचे उतरवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई।