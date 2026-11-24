कार्रवाई में थाना प्रभारी मड़ला निरीक्षक बखत सिंह ठाकुर, थाना प्रभारी शाहनगर उपनिरीक्षक रवि सिंह जादौन, सहायक उपनिरीक्षक रंजीत कुंजूर, रामकृष्ण पाण्डेय, प्रधान आरक्षक मनोज त्रिपाठी, ईश्वर दयाल, हेमंत रावत, धर्मेंद्र हरदेनिया, रामपाल बागरी, आरक्षक राकेश सिंह, रेखा भिलाला, चन्द्र कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, नान सिंह, अशोक खरेत, दुर्गाभान बागरी, महिला आरक्षक रेखा सिंह, आरक्षक पायलेट अफजल अली तथा थाना मड़ला से सहायक उपनिरीक्षक वृंदावन, आरक्षक राजपाल यादव, सुरेश कुमार, राहुल अहिरवार और साइबर सेल पन्ना की टीम शामिल रही। फिलहाल, पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह की अन्य वारदातों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।