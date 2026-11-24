पुलिस को सूचना मिली थी कि, 8-लेन से दो वाहनों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब लेकर देवापाड़ा-चैनपुरा मार्ग से परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए मार्ग पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान सफेद बोलेरो पिकअप क्रमांक एमपी-11-जी-4706 और सिल्वर रंग की महिंद्रा एक्सयूवी-500 क्रमांक एमपी-09-सीवी-7770 को रोका गया। पिकअप में सवार चालक और एक अन्य व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। वहीं, एक्सयूवी चालक महेश पिता उदय सिंह कटारा (28), निवासी ग्राम परवलिया, थाना काकनवानी, जिला झाबुआ को पुलिस ने पकड़ लिया। शराब परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वो कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।