पत्रिका द्वरा रावटी के आदिवासी अंचल में पड़ताल करने पर सामने आया था कि, यहां ताड़ी के नाम पर अवैध शराब की बिक्री चल रही थी। यहां नाबालिग के माध्यम से शराब बेची जा रही थी। इस पूरे घटनाक्रम का स्टिंग वीडियो पत्रिका संवाददाता की टीम ने खुद अपने कैमरे में कैद किया था। ऐसे में जरा सोचिये कि, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उन्हें नशे के कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिर्फ अवैध शराब की बिक्री का मामला नहीं, बल्कि नाबालिगों के भविष्य से खिलवाड़ का भी गंभीर विषय है। फिलहाल, देखना दिलचस्प होगा कि आबकारी विभाग और पुलिस इस मामले को आगे कितनी गंभीरता से लेता है।