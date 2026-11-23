Ratlam News :मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा के जिस घर में बेटी की शादी की खुशियां मनाने की तैयारियां हो रही थीं, जहां कुछ ही दिनों में मंगल गीत गूंजने वाले थे, उसी घर में अब रिश्तों के टूटने की रस्म निभाई गई है। बेटी ने अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनकर प्रेम विवाह क्या किया, परिजन ने उससे सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए। जावरा के कुम्हारीपुरा इलाके में परिजन ने युवती की 'गोरनी' कर सामाजिक रूप से उससे नाता तोड़ लिया। परिवार का कहना था कि, अब वो उनके लिए मर चुकी है।