सीएसपी घनघोरिया ने बताया राहुल बारिया कुछ समय पहले ही राहुल गुंडिया की बहन की बहन को ले गया था। इसके खिलाफ अपहरण और बलात्कार का केस भी दर्ज है। इसके बाद दोनों साथ हो गए और इन्होंने नाबालिगों के साथ वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। एक बाइक पर राहुल बारिया और नाबालिग दूसरी बाइक पर राहुल गुंडिया व नाबालिग पहुंचे। पहले हर्षल की दुकान के पास की दुकान में घुसे। यहां से वे हर्षल की दुकान में आए। तिजोरी भारी होने से इन्होंने रस्सी से बांधकर ऊपर खींचा। खेत में गिराया और यहीं उसमें से सामान निकालकर उसे वहीं छोड़ दिया। यहां से विरियाखेड़ी पहुंचे और फिर झाबुआ के काकनवानी थाने के मदरानी अपने गांव पहुंचे। यहां आभूषण छिपाकर वापस आ गए। पुलिस ने इन्हें ट्रेक करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सीएसपी के अनुसार इस वारदात में अन्य सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। दोनों नाबालिगों को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। राहुल गुंडिया और राहुल बारिया को दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है।