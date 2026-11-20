मेंटेनेंस कार्य के चलते पॉवर हाउस रोड, शास्त्री नगर, श्रीराम मेंशन गली, लोकेन्द्र टॉकीज चौराहा, जेल रोड, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, दो बत्ती और कोर्ट परिसर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके अलावा जिला पंचायत, छतरी पुल, रोटरी गार्डन, पुराना कलेक्टोरेट कार्यालय, रामबाग, नगर निगम, हाथीखाना और लोक निर्माण विभाग कार्यालय क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। कालिका माता मंदिर, एसडीओ बीएसएनएल कार्यालय, नगर निगम वाटर वर्क्स संपवेल, सैलाना बस स्टैंड, मुख्य डाकघर और पोस्ट ऑफिस रोड क्षेत्र में भी बिजली नहीं रहेगी। बाल चिकित्सालय, महिला एवं शिशु रोग अस्पताल और न्यू रोड के उपभोक्ताओं को भी इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।