आदर्श बिजली उपकेंद्र में होगा मेंटेनेंस कार्य
रतलाम। शनिवार सुबह शहर के बड़े हिस्से में बिजली गुल रहेगी। बिजली कंपनी के आदर्श उपकेंद्र पर मेंटेनेंस कार्य के चलते सुबह 8 से 10.30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इस दौरान अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बाजार, आवासीय कॉलोनियों और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में बिजली नहीं मिलेगी। कटौती का दायरा इतना बड़ा है कि शहर की दिनचर्या से जुड़े कई प्रमुख संस्थान और बाजार इसकी जद में रहेंगे। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय के अनुसार जरूरी काम निपटाने और सहयोग करने की अपील की है।
मेंटेनेंस कार्य के चलते पॉवर हाउस रोड, शास्त्री नगर, श्रीराम मेंशन गली, लोकेन्द्र टॉकीज चौराहा, जेल रोड, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, दो बत्ती और कोर्ट परिसर क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके अलावा जिला पंचायत, छतरी पुल, रोटरी गार्डन, पुराना कलेक्टोरेट कार्यालय, रामबाग, नगर निगम, हाथीखाना और लोक निर्माण विभाग कार्यालय क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। कालिका माता मंदिर, एसडीओ बीएसएनएल कार्यालय, नगर निगम वाटर वर्क्स संपवेल, सैलाना बस स्टैंड, मुख्य डाकघर और पोस्ट ऑफिस रोड क्षेत्र में भी बिजली नहीं रहेगी। बाल चिकित्सालय, महिला एवं शिशु रोग अस्पताल और न्यू रोड के उपभोक्ताओं को भी इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शहर सराय, नाहरपुरा, डालूमोदी बाजार, कॉलेज रोड, नगर निगम चौराहा, पैलेस रोड और खिड़की दरवाजा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इसके साथ ही राजस्व कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी, काटजू नगर, श्रम शिविर और वेद व्यास कॉलोनी के रहवासी भी प्रभावित होंगे। रेलवे से जुड़े डीआरएम कार्यालय क्षेत्र में भी बिजली बंद रहेगी। बिजली कंपनी के अनुसार आदर्श उपकेंद्र पर आवश्यक रखरखाव और तकनीकी कार्य के लिए यह शटडाउन लिया जा रहा है।
बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस कार्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार बिजली बंद रहने का समय कम या ज्यादा हो सकता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को निर्धारित समय से पहले ही पानी भरने, बिजली से जुड़े जरूरी काम निपटाने और आवश्यक व्यवस्थाएं करने की सलाह दी गई है।
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