कलेक्टर कटेसरिया ने सडक़ निर्माण एवं सडक़ सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में स्पीड ब्रेकर निर्माण, सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। स्पीड ब्रेकर का निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) के निर्धारित मानकों एवं सडक़ सुरक्षा नियमों के अनुसार ही किया जाए। स्थानीय मांग अथवा दबाव के आधार पर इनका निर्माण नहीं करें, बल्कि निर्धारित तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाए जाएं। इस निर्देश के बाद रतलाम सैलाना मार्ग पर बरवड़ के यहां पुराने स्पीड ब्रेकर हटाकर मानक के अनुसार निर्माण भी शुरू कर दिया गया।