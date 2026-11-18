पुलिस के अनुसार, 4 नवंबर को ग्राम पिंगराला, जिला रतलाम निवासी 70 वर्षीय जगदीश कुमावत ट्रैक्टर की फाइनेंस किश्त जमा कराने के लिए एक लाख एक हजार 700 रुपए लेकर मंदसौर आए थे। पुलिस पेट्रोल पंप के पास उतरने पर एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसने वृद्ध के पैर छूकर बातचीत शुरू की और विश्वास हासिल कर लिया। इसके बाद किश्त जमा कराने के बहाने उन्हें अपने साथ ले गया।





आरोपी बुजुर्ग को बैठाकर नकदी लेकर फरार



बैंक के बाहर रुपये जमा कराने की बात कहकर आरोपी बुजुर्ग को बैठाकर नकदी लेकर फरार हो गया। शिकायत पर कोतवाली थाने में धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर किशनलाल (28), निवासी चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को 17 नवंबर को गिरफ्तार किया गया।