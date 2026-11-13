रतलाम में 350 से ज्यादा बोरवेल से कितना पानी मिल रहा, अब मीटर से होगा हिसाब

रतलाम। बारिश कम हुई तो अब शहर में पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जाएगा। जलापूर्ति के लिए चल रहे 350 से अधिक बोरवेल से कितना पानी निकाला जा रहा है और उसका उपयोग कहां हो रहा है, इसकी निगरानी मीटर से होगी। धोलावाड़ जलाशय में शेष पानी का आकलन भी किया जाएगा। अल्प वर्षा के बीच यदि पानी की बर्बादी पर समय रहते रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में शहर को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए प्रशासन ने जलापूर्ति व्यवस्था पर निगरानी बढ़ाने और अनावश्यक पानी के उपयोग पर सख्ती करने की तैयारी की है।