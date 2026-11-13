कलेक्टर का बड़ा निर्णय, सरवन में स्वामित्व योजना के तहत दोबारा होगा सर्वे

शिविर में नागरिकों ने जमीन पर कब्जा दिलाने, नामांतरण, अतिक्रमण हटाने, भूमि एवं मंदिर भूमि विवाद, राशन कार्ड बनवाने, आवास निर्माण, स्वामित्व सर्वे तथा मकान का पट्टा दिलाने जैसी समस्याएं रखीं। ग्रामीणों ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, रात्रि में डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहने तथा एंबुलेंस की समस्या से भी अवगत कराया। इसके अलावा सरवन में कृषि मंडी प्रारंभ करने और पेयजल समस्या के निराकरण की मांग रखी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित विषयों पर राज्य स्तर पर भी चर्चा करने की बात कही।