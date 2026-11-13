मालवा-निमाड़ में सौर ऊर्जा क्रांति, एक लाख घरों की छतों पर लगे सोलर प्लांट

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 10 नवंबर की स्थिति में कंपनी के कार्यक्षेत्र में रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच गया है। इनमें से 83 हजार से अधिक घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर संयंत्र लगाए गए हैं। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को प्रति संयंत्र अधिकतम 78 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से 550 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी उपभोक्ताओं के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा उत्पादन का दायरा केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है। विभिन्न योजनाओं के तहत घरों के अलावा उद्योगों, कार्यालयों और अन्य परिसरों की छतों पर भी सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इस तरह एक लाख से अधिक स्थानों से सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कुल स्थापित क्षमता 560 मेगावाट से अधिक हो चुकी है।