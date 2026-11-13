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कोटा-रतलाम के बीच चलेगी नई मेमू ट्रेन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

Kota Ratlam MEMU Train: सांसद अनिल फिरोजिया ने एक्स पर पोस्ट कर दी नई मेमू ट्रेन को मंजूरी मिलने की जानकारी, पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार।
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रतलाम

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Shailendra Sharma

Updated: 13 Nov 2026, 4:26 PM IST

New MEMU Train Kota Ratlam

New MEMU Train Kota Ratlam, मेमू ट्रेन फाइल फोटो (Source-Patrika)

New MEMU Train Kota Ratlam: राजस्थान के कोटा से मध्यप्रदेश के रतलाम के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही कोटा से रतलाम के बीच नई मेमू ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्रालय द्वारा इसकी सुकृति जारी की गई है और उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। सांसद अनिल फिरोजिया ने नई मेमू ट्रेन के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव का आभार जताया है।

कोटा-रतलाम के बीच चलेगी नई मेमू ट्रेन

अनिल फिरोजिया ने अपनी पोस्ट में लिखा है- दीपावली के शुभ अवसर पर उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र को नई मेमो ट्रेन की सौगात! मेरे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप कोटा से आलोट, महिदपुर रोड, नागदा, खाचरौद एवं रतलाम के बीच नई मेमो ट्रेन के संचालन की स्वीकृति मिली है। यह क्षेत्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनिल फिरोजिया ने अपनी पोस्ट में ये भी लिखा है कि यह ट्रेन चलने पर खासकर स्थानीय लोगों और अप डाउन करने वाले यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी।

कोटा-रतलाम के बीच पहले से चल रही एक मेमू ट्रेन

बता दें कि वर्तमान में कोटा और रतलाम के बीच 19104 कोटा-रतलाम मेमू एक्सप्रेस और 19103 रतलाम-कोटा मेमू एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है। दोनों ही ट्रेनें रोजाना लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और अप और डाउन दोनों ही दिशाओं में 28 से अधिक स्टेशनों पर रुकती हैं। ट्रेन संख्या 19104 कोटा-रतलाम मेमू एक्सप्रेस प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे कोटा जंक्शन से रवाना होकर रात 8:45 बजे रतलाम जंक्शन पहुंचती है। तो वहीं 19103 रतलाम-कोटा मेमू एक्सप्रेस रोजाना सुबह 7:05 बजे रतलाम जंक्शन से चलकर दोपहर 1:25 बजे कोटा जंक्शन पहुंचती है। रास्ते में दोनों ही तरफ इस ट्रेन का स्टॉपेज खाचरौद, नागदा जंक्शन, महिदपुर रोड, विक्रमगढ़ आलोट, चौमहला, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ, भवानी मंडी, झालावाड़ रोड, रामगंज मंडी, डकानिया तलाव स्टेशन पर होता है।

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