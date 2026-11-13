कोटा-रतलाम के बीच चलेगी नई मेमू ट्रेन, रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी

बता दें कि वर्तमान में कोटा और रतलाम के बीच 19104 कोटा-रतलाम मेमू एक्सप्रेस और 19103 रतलाम-कोटा मेमू एक्सप्रेस का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है। दोनों ही ट्रेनें रोजाना लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और अप और डाउन दोनों ही दिशाओं में 28 से अधिक स्टेशनों पर रुकती हैं। ट्रेन संख्या 19104 कोटा-रतलाम मेमू एक्सप्रेस प्रतिदिन दोपहर 1:30 बजे कोटा जंक्शन से रवाना होकर रात 8:45 बजे रतलाम जंक्शन पहुंचती है। तो वहीं 19103 रतलाम-कोटा मेमू एक्सप्रेस रोजाना सुबह 7:05 बजे रतलाम जंक्शन से चलकर दोपहर 1:25 बजे कोटा जंक्शन पहुंचती है। रास्ते में दोनों ही तरफ इस ट्रेन का स्टॉपेज खाचरौद, नागदा जंक्शन, महिदपुर रोड, विक्रमगढ़ आलोट, चौमहला, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ, भवानी मंडी, झालावाड़ रोड, रामगंज मंडी, डकानिया तलाव स्टेशन पर होता है।