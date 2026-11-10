रतलाम में पटाखों की चिंगारी से सुलगते रहे विवाद, छह दिन में मारपीट के दर्जनभर मामले

इंद्रानगर क्षेत्र में भी पटाखे को लेकर विवाद में पूरा परिवार उलझ गया। जोमैटो का काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि दीपावली पर उसकी बेटी प्रार्थना घर के सामने पटाखे चला रही थी। इसी दौरान पड़ोसी घोटू के बेटे की ओर से चलाया गया पटाखा उसकी बेटी के ऊपर गिर गया। इस पर प्रार्थना पड़ोसियों को समझाने पहुंची तो घोटू के बेटे और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसे खींचकर घर की ओर ले जाने का प्रयास किया। बेटी को बचाने पहुंची मां और उसकी बेटियों कशिश व मानवी के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट की गई। महिला के दाहिने पैर के अंगूठे में चोट आई, जबकि प्रार्थना के गर्दन, पेट और पीठ पर चोटें लगीं। पति ने बीच-बचाव किया। घायलों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।