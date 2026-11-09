पत्रिका के स्टिंग से मचा हड़कंप, रतलाम में सरकारी स्कूल के गेट के पास नशे का कारोबार कैमरे में कैद

Ratlam News :मध्य प्रदेश के रतलाम में एक तरफ पुलिस नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाजना थाना इलाके के मंडलीय घाटे में जिम्मेदारों की नाक के नीचे शासकीय स्कूल के पास खुलेआम नशे का कारोबार फल-फूल रहा है। बता दें कि, सेकील के दरबाजे के पास स्थित परचून की दुकान पर खुलेआम गांजा बेचे जाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इसका जीता जागता उदाहरण पत्रिका के हिडन कैमरे में कैद हुआ है।