रतलाम में अभ्यंग स्नान से निखरा रूप, दीपों की आभा से दमका आलोट

रूप चौदस पर केवल शारीरिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि घर-आंगन को सजाने की परंपरा भी उत्साह के साथ निभाई गई। महिलाओं ने घरों के मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोली सजाई। दीपों की सजावट के लिए तैयारियां की गईं और पूजा स्थलों को भी विशेष रूप से संवारा गया। शाम को दीप प्रज्ज्वलन के साथ घरों में सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की गई। रूप चौदस के साथ ही दीपोत्सव की रौनक अपने चरम की ओर बढ़ने लगी है। नरकासुर वध की धार्मिक स्मृति, अभ्यंग स्नान की प्राचीन परंपरा और दीपों से सजे घर-आंगन ने आलोट में छोटी दीपावली को आस्था और उल्लास का पर्व बना दिया। अब नगरवासी मां लक्ष्मी के स्वागत और दीपावली के महापर्व की प्रतीक्षा में जुट गए हैं।