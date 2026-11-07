दीपावली-छठ पर रेलवे ने बढ़ाए विकल्प, रतलाम मंडल से तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

ट्रेन संख्या 09131 उत्राण-खातीपुरा स्पेशल 9 और 16 नवंबर को प्रत्येक सोमवार दोपहर 2.15 बजे उत्राण से रवाना होगी। यह ट्रेन रतलाम मंडल के दाहोद में शाम 6.50 से 6.52 बजे, रतलाम में रात 8.55 से 9.05 बजे, मंदसौर में रात 10.48 से 10.50 बजे और नीमच में रात 11.29 से 11.31 बजे रुकेगी। इसके बाद मंगलवार तड़के 2.15 से 2.20 बजे चित्तौड़गढ़ ठहराव लेकर सुबह 10 बजे खातीपुरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09132 खातीपुरा-उत्राण स्पेशल 10 और 17 नवंबर को प्रत्येक मंगलवार दोपहर 12.40 बजे खातीपुरा से रवाना होगी। यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ में रात 8.25 से 8.30 बजे, नीमच में रात 9.20 से 9.22 बजे, मंदसौर में रात 10.15 से 10.17 बजे और रतलाम में रात 11.48 से 11.58 बजे ठहरेगी। इसके बाद बुधवार रात 1.40 से 1.42 बजे दाहोद पहुंचकर सुबह 6.40 बजे उत्राण पहुंचेगी।