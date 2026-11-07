युवक की नृशंस हत्या, जामड़ में मिली लाश

रतलाम. दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का कहकर गुरुवार की रात को घर से निकले दीनदयालनगर निवासी 19 वर्षीय रितेश पिता शंभू मईड़ा की हत्या हो गई है। युवक का शव शुक्रवार की रात करीब नौ बजे जामड़ नदी के पास सडक़ से कुछ अंदर की साइड में मिली। युवक की हत्या धारदार हथियार से की गई है। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान मिले जबकि पेट की आंतडिय़ा भी बाहर निकली हुई थी। पहली ही नजर में यह मामला हत्या का है। मृतक युवक के भाई हिमांशु ने उसके दोस्तों पर शक जताया है जिसने उसे बर्थडे पार्टी में बुलाया था। डीडीनगर पुलिस थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया मृतक युवक अंतिम समय में किन-किन के साथ देखा गया था और कहां-कहां गया था यह जांच की जा रही है।