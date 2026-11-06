Ratlam पुलिस का 360 डिग्री प्रहार, विशेष अभियान में 25 फरार, ईनामी एवं वारंटी गिरफ्तार

रतलाम. मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी एवं नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें अब तक एनडीपीएस के नौ नए केस बनाए जा चुके हैं जबकि 25 फरार, इनामी और वारंटी गिरफ्तार किए गए। अब पुलिस तस्करी में संलिप्त अपराधियों के अफीम पट्टा निरस्त करवाने की कार्रवाई में जुटी है।