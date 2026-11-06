रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से ज्यादा वसूली, सील किया गया स्टॉल, सीलिंग के बाद भी नहीं रुकी बिक्री

Ratlam news:मध्यप्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त वसूली का बोझ डालने वाली स्टॉल पर कार्रवाई करने पहुंचे वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने दुकान तो सील कर दी, लेकिन कारोबार बंद नहीं करा पाए। स्टॉल को पूरी तरह बंद करने के बजाय केवल पर्दे लगाकर सीलिंग की औपचारिकता पूरी कर दी गई। अधिकारी कार्रवाई का संदेश देकर रवाना हो गए और पर्दे की आड़ में स्टॉल का कारोबार चलता रहा। प्लेटफॉर्म नंबर चार की स्टॉल पर यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायत के बाद वाणिज्य विभाग के अधिकारी मौके पर 1 नवंबर को पहुंचे थे।