आवासीय क्षेत्र में कारखाना, बदबू से रहवासी परेशान

रतलाम. रहवासी क्षेत्र रत्नेश्वर रोड गली नंबर तीन में संचालित सेव एवं नमकीन निर्माण कारखाने से निकलने वाले धुएं और बदबू की वजह से गली नंबर तीन और चार के रहवासी लगातार परेशानी झेल रहे हैं। हालात यह है कि दिन-रात किसी भी समय लोगों को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। रहवासियों ने नगर निगम के स्वास्थ्य अमले से भी इसे लेकर शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उधर स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्रसिंह पंवार के अनुसार कारखाना संचालक को नोटिस जारी किया गया है। अभी उनका जवाब नहीं मिला है।