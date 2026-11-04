रतलाम में लंबित बीज लाइसेंस के बाद उसी स्थान का दोबारा जारी करने का मामला उठा, होगी जांच

उसी स्थान पर दोबारा लाइसेंस की होगी जांच, कार्रवाई

बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने एक बीज दुकान का लाइसेंस लंबित होने के बाद उसी स्थान पर दोबारा लाइसेंस जारी करने का मामला उठाया। कलेक्टर ने डीआरसीएस एनएस भाटी को ऐसी दुकानों की सूची तैयार कर जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। गणेश बीज भंडार की जांच कर रिपोर्ट संबंधित किसान को उपलब्ध कराने को भी कहा। नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के लाइसेंस निरस्त करवाने के निर्देश दिए।