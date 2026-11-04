Crime News: दीपावली से पहले कवर्धा में जुआ-सट्टा और शराब पर पुलिस की दबिश, 32 लोगों पर कार्रवाई

कवर्धा में जुआ खेलते पकड़ाए आरोपी (photo Patrika)
Kawardha Crime News: दीपावली के त्योहार से पहले जिले में जुआ-सट्टा और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने कुल 32 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते 23 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ छह अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। आरोपियों के कब्जे से 16 हजार 480 रुपए नकद और ताश की गड्डियां जब्त की गईं।
दीपावली के दौरान जुआ-सट्टा जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई है। इसी कड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेल रहे 23 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से 16 हजार 480 रुपए नकद और ताश की गड्डियां बरामद कीं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत छह प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों में हड़कंप की स्थिति रही।
जुआ के साथ ही पुलिस ने अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर भी कार्रवाई की। पिपरिया, पंडरिया और पांडातराई थाना क्षेत्रों में आबकारी एक्ट के तहत नौ प्रकरण दर्ज किए गए और नौ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन मामलों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने, अवैध रूप से शराब बेचने और अन्य लोगों को शराब पीने के लिए स्थान उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।
दीपावली के मद्देनजर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और अवैध शराब की बिक्री जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। जिले में जुआ-सट्टा और अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
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कवर्धा
छत्तीसगढ़