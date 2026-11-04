Crime News: दीपावली से पहले कवर्धा में जुआ-सट्टा और शराब पर पुलिस की दबिश, 32 लोगों पर कार्रवाई

Kawardha Crime News: दीपावली के त्योहार से पहले जिले में जुआ-सट्टा और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने कुल 32 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलते 23 लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ छह अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए। आरोपियों के कब्जे से 16 हजार 480 रुपए नकद और ताश की गड्डियां जब्त की गईं।