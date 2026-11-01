कवर्धा के जंगल में तेंदुए से आमना-सामना! ग्रामीण ने टांगिया से बचाई जान, हमले में गंभीर रूप से घायल

इस घटना के बाद कुटकिपारा और आसपास के गांवों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है। जंगल से लगे इलाकों में रहने वाले ग्रामीण अब अकेले जंगल जाने से डर रहे हैं। खासकर लकड़ी और अन्य जरूरतों के लिए जंगल जाने वाले लोगों में सतर्कता बढ़ गई है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में कवर्धा शहर के भीतर भी तेंदुए का एक वीडियो सामने आया था। इसके बाद जिले के अलग-अलग इलाकों में तेंदुए के देखे जाने की सूचनाएं मिलती रही हैं। हालांकि, वन विभाग की ओर से सभी सूचनाओं की पुष्टि नहीं की गई है। विभाग के अनुसार, कुछ स्थानों पर ही तेंदुए की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।