कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट, 15 किलो से ज्यादा गहने और 1.50 लाख लेकर फरार

Gold Silver Robbery: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोना-चांदी के कारोबारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। साप्ताहिक बाजार में सोना-चांदी के आभूषणों की खरीदी-बिक्री कर लौट रहे कारोबारी और उसके साथी को बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बैग में 15 किलोग्राम से अधिक चांदी के आभूषण, 10 से 15 ग्राम सोने के गहने और 1.50 लाख रुपए नकद होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही कबीरधाम पुलिस सक्रिय हो गई है। आरोपियों की तलाश के लिए साइबर थाना सहित तीन अन्य थानों की विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस के अनुसार, वारदात 27 अक्टूबर 2026 को थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र के ग्राम दुर्जनपुर के पास हुई। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।