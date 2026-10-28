कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट, 15 किलो से ज्यादा गहने और 1.50 लाख लेकर फरार

कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट (Photo AI Image)
Gold Silver Robbery: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोना-चांदी के कारोबारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। साप्ताहिक बाजार में सोना-चांदी के आभूषणों की खरीदी-बिक्री कर लौट रहे कारोबारी और उसके साथी को बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बैग में 15 किलोग्राम से अधिक चांदी के आभूषण, 10 से 15 ग्राम सोने के गहने और 1.50 लाख रुपए नकद होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही कबीरधाम पुलिस सक्रिय हो गई है। आरोपियों की तलाश के लिए साइबर थाना सहित तीन अन्य थानों की विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस के अनुसार, वारदात 27 अक्टूबर 2026 को थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र के ग्राम दुर्जनपुर के पास हुई। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।
प्रार्थी वेदप्रकाश सोनी निवासी वार्ड क्रमांक 08, पांडातराई के अनुसार, वह अपने साथी नरेंद्र पाटस्कर के साथ ग्राम दलदली में आयोजित साप्ताहिक बाजार में सोना-चांदी के आभूषणों की खरीदी-बिक्री करने गए थे। बाजार का काम पूरा करने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम दुर्जनपुर के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने कारोबारी और उसके साथी के साथ मारपीट की और उनके पास रखे बैग को लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को इसकी सूचना दी।
प्रार्थी के मुताबिक, लूटे गए बैग में बड़ी मात्रा में सोना-चांदी के आभूषण रखे हुए थे। इसमें 15 किलोग्राम से अधिक चांदी के गहने, 10 से 15 ग्राम सोने के आभूषण और 1 लाख 50 हजार रुपए नकद शामिल बताए गए हैं। लूटे गए सामान की वास्तविक मात्रा और कीमत का आकलन जांच के दौरान किया जाएगा। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। वारदात में शामिल लोगों की संख्या, उनकी पहचान और घटना के बाद भागने के रास्ते जैसे पहलुओं पर भी जांच की जा रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने के बाद 27 अक्टूबर की शाम से ही पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इस टीम में साइबर थाना और तीन अन्य थानों की पुलिस को शामिल किया गया है। पुलिस संभावित सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं, थाना तरेगांव जंगल की टीम घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दिनदहाड़े या रास्ते में कारोबारियों को निशाना बनाकर की जाने वाली ऐसी वारदातों में पुलिस के लिए आरोपियों तक पहुंचना और लूटे गए सामान की बरामदगी करना महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इस मामले में भी पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। लूटे गए आभूषणों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात से जुड़ी पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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