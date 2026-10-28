28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट, 15 किलो से ज्यादा गहने और 1.50 लाख लेकर फरार

kawardha Gold Silver Robbery: कवर्धा में साप्ताहिक बाजार से लौट रहे सोना-चांदी कारोबारी को बदमाशों ने रास्ते में रोककर लूटा। बैग में 15 किलो से ज्यादा चांदी के गहने, सोने के आभूषण और 1.50 लाख रुपए नकद थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Updated: 28 Oct 2026, 12:04 PM IST

Gold Silver Robbery

कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट (Photo AI Image)

Gold Silver Robbery: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोना-चांदी के कारोबारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। साप्ताहिक बाजार में सोना-चांदी के आभूषणों की खरीदी-बिक्री कर लौट रहे कारोबारी और उसके साथी को बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की और आभूषणों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। बैग में 15 किलोग्राम से अधिक चांदी के आभूषण, 10 से 15 ग्राम सोने के गहने और 1.50 लाख रुपए नकद होने की जानकारी सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही कबीरधाम पुलिस सक्रिय हो गई है। आरोपियों की तलाश के लिए साइबर थाना सहित तीन अन्य थानों की विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस के अनुसार, वारदात 27 अक्टूबर 2026 को थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र के ग्राम दुर्जनपुर के पास हुई। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है।

साप्ताहिक बाजार से लौटते समय वारदात

प्रार्थी वेदप्रकाश सोनी निवासी वार्ड क्रमांक 08, पांडातराई के अनुसार, वह अपने साथी नरेंद्र पाटस्कर के साथ ग्राम दलदली में आयोजित साप्ताहिक बाजार में सोना-चांदी के आभूषणों की खरीदी-बिक्री करने गए थे। बाजार का काम पूरा करने के बाद दोनों मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम दुर्जनपुर के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने कारोबारी और उसके साथी के साथ मारपीट की और उनके पास रखे बैग को लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को इसकी सूचना दी।

बैग में 15 किलो से ज्यादा चांदी और नकदी

प्रार्थी के मुताबिक, लूटे गए बैग में बड़ी मात्रा में सोना-चांदी के आभूषण रखे हुए थे। इसमें 15 किलोग्राम से अधिक चांदी के गहने, 10 से 15 ग्राम सोने के आभूषण और 1 लाख 50 हजार रुपए नकद शामिल बताए गए हैं। लूटे गए सामान की वास्तविक मात्रा और कीमत का आकलन जांच के दौरान किया जाएगा। फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। वारदात में शामिल लोगों की संख्या, उनकी पहचान और घटना के बाद भागने के रास्ते जैसे पहलुओं पर भी जांच की जा रही है।

एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित

घटना की गंभीरता को देखते हुए कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने के बाद 27 अक्टूबर की शाम से ही पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। इस टीम में साइबर थाना और तीन अन्य थानों की पुलिस को शामिल किया गया है। पुलिस संभावित सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं, थाना तरेगांव जंगल की टीम घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दिनदहाड़े या रास्ते में कारोबारियों को निशाना बनाकर की जाने वाली ऐसी वारदातों में पुलिस के लिए आरोपियों तक पहुंचना और लूटे गए सामान की बरामदगी करना महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इस मामले में भी पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों और सुरागों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। लूटे गए आभूषणों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही वारदात से जुड़ी पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 12:04 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कवर्धा में सोना-चांदी कारोबारी से बड़ी लूट, 15 किलो से ज्यादा गहने और 1.50 लाख लेकर फरार

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कवर्धा कलेक्टर परिसर में लगी आग, गैस सिलेंडर की पाइप फटने से मची अफरा-तफरी

kawardha Collectorate Fire
कवर्धा

Weather Update: छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड की दस्तक, दीपावली तक बढ़ेगी ठिठुरन, सजने लगा गर्म कपड़ों का बाजार

Chhattisgarh weather update
कवर्धा

आज भी राजा के दर्शन को उमड़ती है भीड़, कवर्धा में कायम है सदियों पुरानी शाही परंपरा, कई मान्यताएं प्रचलित

Royal Dussehra Tradition
कवर्धा

Khappar Yatra 2026: आज रात कवर्धा की ऐतिहासिक खप्पर यात्रा, आस्था के साथ सुरक्षा का संगम, ड्रोन से होगी निगरानी

Khappar Yatra 2026
कवर्धा

Rural Development: कवर्धा में 20.20 लाख रुपए की सौगात, डिप्टी CM विजय शर्मा ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सुनीं समस्याएं

Chhattisgarh Development
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.