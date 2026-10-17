17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कवर्धा

Rural Development: कवर्धा में 20.20 लाख रुपए की सौगात, डिप्टी CM विजय शर्मा ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सुनीं समस्याएं

Chhattisgarh News: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा के ग्राम लोहझरी में ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। चार सीसी रोड और मंदिरों में मंच निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20.20 लाख रुपए देने की घोषणा की।
2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Oct 17, 2026

Chhattisgarh Development

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (Photo Patrika)

Chhattisgarh Development: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा आज कबीरधाम जिले के ग्राम लोहझरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चिर-परिचित सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी मांग, समस्याएं सुनीं और गांव की जरूरतों पर चर्चा की। महामाया मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में ही ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव से जुड़ी मांगें रखीं, जिन पर उपमुख्यमंत्री ने त्वरित पहल करते हुए विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की घोषणा की।

चार सीसी रोड के निर्माण के लिए 10.40 लाख रुपए

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्राम लोहझरी में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चार सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख 40 हजार रुपए की घोषणा की। इसके साथ ही दुर्गा मंदिर में रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए, हनुमान मंदिर के पास रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए तथा महामाया मंदिर में दो मंचों के निर्माण के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए देने की घोषणा की। इस तरह गांव में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 20 लाख 20 हजार रुपए की सौगात दी गई। इन कार्यों से आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए भी सुविधाएं विकसित होंगी।

विकास कार्यों की गुणवत्ता की हर महीने होगी समीक्षा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा जरूरी है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच, ठेकेदार और अन्य जनप्रतिनिधियों को हर महीने एक साथ बैठकर कार्यों की प्रगति पर चर्चा करने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों की भागीदारी और निगरानी से निर्माण कार्यों को टिकाऊ बनाया जा सकता है।

कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के कार्य प्रगतिरत

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें भोरमदेव कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज और रायपुर-बिलासपुर मार्ग का चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए गठित टीमें हर महीने के पहले सप्ताह में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करती हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने की उम्मीद भी जताई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य मनीराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशीराम धुर्वे, जनपद अध्यक्ष रामकिंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 06:21 pm

Published on:

17 Oct 2026 06:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Rural Development: कवर्धा में 20.20 लाख रुपए की सौगात, डिप्टी CM विजय शर्मा ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सुनीं समस्याएं

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Truck Accident: कवर्धा से सेव भरकर रायपुर जा रहा ट्रक रास्ते में पलटा, फल लेकर भागते रहे लोग, देखता रह गया ड्राइवर

Truck Accident
कवर्धा

कवर्धा में फिर दर्दनाक हादसा! दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

Kawardha Bike Accident
कवर्धा

Chhattisgarh News: व्याख्याता फिरोज खान की बर्खास्तगी की मांग, पोलमी में ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Chhattisgarh News
कवर्धा

कुई-कुकदूर में छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू, नए कॉलेज भवन और तहसील कार्यालय की भी मिली सौगात

Chhattisgarh Development Projects
कवर्धा

Farmer Protest: कवर्धा में किसानों की ट्रैक्टर रैली, गन्ने पर 150 बोनस सहित 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन

Farmer Protest
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.