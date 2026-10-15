छत्तीसगढ़ की नई पहचान और विकास कार्यों पर मंथन, मुख्यमंत्री साय से मिले डिजिटल क्रिएटर्स

मुख्यमंत्री निवास में जुटे डिजिटल क्रिएटर्स (https://x.com/ChhattisgarhCMO/status/2110656633194037687)
Digital Creators Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए डिजिटल क्रिएटर्स से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों, सकारात्मक बदलावों और प्रदेश की बदलती पहचान को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान डिजिटल क्रिएटर्स ने विकास की राह पर आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने प्रदेश में हो रहे बदलावों और विकास कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर भी अपनी राय रखी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिजिटल क्रिएटर्स के बीच हुई इस मुलाकात में प्रदेश के विकास को लेकर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। अलग-अलग क्षेत्रों से आए क्रिएटर्स ने छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक बदलावों और विकास कार्यों पर अपना नजरिया प्रस्तुत किया। डिजिटल क्रिएटर्स आज सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल मंचों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ऐसे में प्रदेश में हो रहे बदलावों को लेकर उनके विचार और अनुभव लोगों के बीच छत्तीसगढ़ की छवि को सामने रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्य और प्रदेश की नई पहचान चर्चा के प्रमुख विषय रहे। डिजिटल क्रिएटर्स ने राज्य में दिखाई दे रहे सकारात्मक बदलावों को लेकर अपने विचार रखे। बातचीत में विकास की दिशा में आगे बढ़ते प्रदेश की तस्वीर और उसकी पहचान को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। विकास कार्यों के साथ प्रदेश की इन विशेषताओं को व्यापक स्तर पर सामने लाना भी राज्य की पहचान को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
वर्तमान समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म सूचना साझा करने के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। वीडियो, रील्स, ब्लॉग और दूसरे डिजिटल कंटेंट के जरिए लोग अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थानीय मुद्दों से लेकर विकास कार्यों तक, डिजिटल क्रिएटर्स की सामग्री लोगों तक तेजी से पहुंच सकती है।
छत्तीसगढ़ जैसे विविधताओं वाले प्रदेश में डिजिटल मंचों के माध्यम से यहां की संस्कृति, पर्यटन स्थलों, स्थानीय प्रतिभाओं और विकास से जुड़ी गतिविधियों को व्यापक पहचान दिलाने की संभावनाएं हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री और डिजिटल क्रिएटर्स के बीच संवाद को प्रदेश के विकास और बदलती छवि पर विचार साझा करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात के दौरान डिजिटल क्रिएटर्स ने विकास की राह पर आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ को लेकर अपने विचार साझा किए। बातचीत का केंद्र प्रदेश में हो रहे सकारात्मक बदलाव और राज्य की नई पहचान रही। इस तरह का संवाद सरकार और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बन सकता है। डिजिटल क्रिएटर्स अपने प्लेटफॉर्म के जरिए प्रदेश की उपलब्धियों, स्थानीय विशेषताओं और विकास से जुड़े विषयों को लोगों तक पहुंचाने में योगदान दे सकते हैं।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ के विकास, सकारात्मक बदलावों और प्रदेश की बदलती पहचान को लेकर चर्चा हुई। डिजिटल माध्यमों के बढ़ते प्रभाव के बीच ऐसे संवाद राज्य की विशेषताओं और विकास से जुड़े विषयों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं।
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