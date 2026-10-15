छत्तीसगढ़ की नई पहचान और विकास कार्यों पर मंथन, मुख्यमंत्री साय से मिले डिजिटल क्रिएटर्स

मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्य और प्रदेश की नई पहचान चर्चा के प्रमुख विषय रहे। डिजिटल क्रिएटर्स ने राज्य में दिखाई दे रहे सकारात्मक बदलावों को लेकर अपने विचार रखे। बातचीत में विकास की दिशा में आगे बढ़ते प्रदेश की तस्वीर और उसकी पहचान को लेकर चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। विकास कार्यों के साथ प्रदेश की इन विशेषताओं को व्यापक स्तर पर सामने लाना भी राज्य की पहचान को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है।