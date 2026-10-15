नक्सलवाद ने जिन आदिवासियों को बनाया दिव्यांग… उन्हें मिल रहे कृत्रिम अंग, नक्सल पीड़ितों पर अमित शाह का फोकस

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए आदिवासियों को कृत्रिम अंग दिए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर देशभर में इस तरह के सेवा संकल्प अभियान चलाए जा रहे हैं।

अमित शाह के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत नक्सलवाद से प्रभावित होकर दिव्यांग हुए आदिवासियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल उन लोगों की मदद करने का माध्यम है, जिन्होंने नक्सल हिंसा के कारण शारीरिक अक्षमता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना किया है।