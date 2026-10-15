नक्सलवाद ने जिन आदिवासियों को बनाया दिव्यांग… उन्हें मिल रहे कृत्रिम अंग, नक्सल पीड़ितों पर अमित शाह का फोकस

छत्तीसगढ़ में बोले अमित शाह (Photo Source- ANI)
Amit Shah Statement: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए आदिवासियों और अन्य दिव्यांगजनों को राहत पहुंचाने के लिए सेवा संकल्प अभियान के तहत पहल की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत जरूरतमंदों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे अपने दैनिक जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने के अवसर पर देशभर में ऐसे सेवा संकल्प अभियान चलाए जा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक हिंसा और संघर्ष का असर स्थानीय आदिवासी समुदायों पर पड़ा है। नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को रोजमर्रा के काम करने और सामान्य जीवन जीने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की पहल उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से इन जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कृत्रिम अंग मिलने से दिव्यांगजनों को चलने-फिरने और अपनी दैनिक गतिविधियां पूरी करने में मदद मिल सकती है। इससे उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेवा संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए आदिवासियों को कृत्रिम अंग दिए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर देशभर में इस तरह के सेवा संकल्प अभियान चलाए जा रहे हैं।
अमित शाह के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के तहत नक्सलवाद से प्रभावित होकर दिव्यांग हुए आदिवासियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल उन लोगों की मदद करने का माध्यम है, जिन्होंने नक्सल हिंसा के कारण शारीरिक अक्षमता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना किया है।
सेवा संकल्प अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया जा रहा है। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि लाभार्थियों को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना भी है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए ऐसी पहल विशेष महत्व रखती है। दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को कई बार बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक सहायता तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहयोग उपलब्ध कराना उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में सुधार की दिशा में मददगार हो सकता है।
कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों की गतिशीलता बढ़ाने और उनकी दैनिक गतिविधियों को आसान बनाने में सहायक हो सकते हैं। नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों के लिए यह सहायता शारीरिक सुविधा के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम भी बन सकती है। हालांकि, कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के साथ उनकी फिटिंग, नियमित देखभाल और जरूरत के अनुसार तकनीकी सहायता भी जरूरी होती है, ताकि लाभार्थी लंबे समय तक उनका बेहतर इस्तेमाल कर सकें।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें बेहतर जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। ऐसे लोगों के पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक सहयोग और आत्मनिर्भरता से जुड़ी पहल अहम भूमिका निभा सकती हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की पहल इसी मानवीय दृष्टिकोण को सामने लाती है। अमित शाह के बयान से स्पष्ट है कि सरकार इस अभियान के माध्यम से नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए आदिवासियों तक सहायता पहुंचाने के प्रयास को महत्वपूर्ण मान रही है।
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