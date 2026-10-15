Chhattisgarh Sand Mining: कल से खुलेंगी 7 खदानें, 3 साल की मोहलत, आखिर कब मिलेगी धूल से राहत?

10 जून से प्रतिबंध के बाद खनन बंद थी। अब सात खदानों को फिर से खोलने की तैयारी है। इसमें वैध रूप से संचालित रेत खदानों में कुरूद, लखना, कुम्हारी, पारागांव, हरदीडीह, चिखली-ए एवं चिखली-बी शामिल है। 7 पुरानी खदानों के अलावा अन्य 4 खदानें भी संचालित होगी। इनमें दो पुरानी खदाने मोहमेला-ए और कागदेही है। इसके अलावा दो नई खदाने चंपाझर-ए और चंपाझर-बी शामिल है।लेकिन जिन ग्रामीणों को खनन के दौरान धूल, भारी वाहनों की आवाजाही और खराब सड़कों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी राहत के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए, यह बड़ा सवाल है।