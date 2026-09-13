13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

PM मोदी के जन्मदिन पर 25 लाख दीयों से सजेगी राजधानी, जानिए किस विभाग को मिला कितने दीयों का टारगेट, देखें रूट

PM Modi Birthday Celebration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को रायपुर में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। राजधानी में एक साथ 25 लाख दीये जलाए जाएंगे।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Sep 13, 2026

PM Modi Birthday 2026

PM मोदी के जन्मदिन पर रायपुर में भव्य दीपोत्सव (फोटो सोर्स: ANI)

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) को रायपुर जिले में भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। राजधानी में एक साथ 25 लाख दीये जलाए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस से लेकर भगत सिंह चौक, पुराने मंत्री बंगले होते हुए मरीन ड्राइव और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रूट मैप तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार करीब 13 किलोमीटर की परिधि को सजाने का प्लान तैयार किया गया है। बाजार मूल्य के अनुसार 20 रुपए दर्जन दीये मिल रहे हैं। इस हिसाब के 25 लाख दीयों की अनुमानित कीमत 37.50 लाख रुपए है।

रूट चार्ट से समझिए कहां से कहां तक जलेंगे दीये

सिविल लाइन मुख्यमंत्री निवास से लेकर गांधी उद्यान, गढ़कलेवा रोड, मल्टीलेवल पार्किंग से होते हुए वापस भगत सिंह चौक, पुराने मंत्री बंगले ओवरब्रिज तक, फिर यहां से केनाल रोड होते हुए, तेलीबांधा चौक, मरीन ड्राइव, जल विहार काॅलोनी से पूरा कवर करते हुए, केनाल रोड, कटोरा तालाब चौक, वीआईपी क्लब होते हुए मुख्यमंत्री निवास तक।

सभी विभागों को मिले अलग-अलग टारगेट

कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभी विभागों को अलग-अलग टारगेट दिया गया है। इसमें किसी को ढाई लाख दीये, किसी को 25 हजार किसी को एक लाख दीये जलाने के टारगेट मिले हैं। इसपर किसी तरह का आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन मौखिक तौर पर बोला गया है।

इन विभागों को इतने दीयों का टारगेट

विभाग - टारगेट

  • खाद्य विभाग - 25 हजार
  • महिला बाल विकास - 2.50 लाख
  • आदिवासी कल्याण - 1 लाख
  • खनिज विभाग - 50 हजार
  • आबकारी विभाग - 25 हजार

सूत्रों के अनुसार आंकड़े, आगे-पीछे हो सकते हैं

डॉ. गौरव सिंह कलेक्टर के मुताबिक रायपुर में 25 लाख दीये जलाए जाएंगे। इसके लिए किसी भी विभाग को कोई टारगेट नहीं दिया गया है। सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम को किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से की दीया जलाने की अपील

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आम नागरिकों से एक दीया जलाने की अपील की है। शनिवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारवार्ता के दौरान बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस की शाम 7 बजे पूरे छत्तीसगढ़ में दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। सीएम ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने घर में एक दीप जलाकर प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।

'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों तथा प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों की विशेष भागीदारी रहेगी। लगभग 25 हजार शिक्षण संस्थानों और 50 लाख विद्यार्थियों की भागीदारी का लक्ष्य है। इसके साथ ही 'नमो सेवा-अनकही कहानियां' के माध्यम से नुक्कड़ नाटक और सांगीतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

भाजपा अन्त्योदय के मंत्र पर चलने वाली पार्टी

मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का समापन 17 अक्टूबर को 'सुशासन सेवा संवाद' के साथ होगा। इसकी अवधारणा 'जनसेवक महाकुंभ-पंचायत से पार्लियामेंट' की है, जिसमें सेवा और सुशासन के अनुभवों को व्यापक मंच मिलेगा। इस अभियान के दौरान हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी लाभार्थियों के पास पहुंचेंगे। उनसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे और उनके अनुभव भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्त्योदय के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है।

PM आवास में अब आखिरी मौका! तय समय में निर्माण शुरू नहीं किया तो छिन जाएगा योजना का लाभ, जानें अपडेट

ये भी पढ़ें
PM Awas Yojana Chhattisgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 01:14 pm

Published on:

13 Sept 2026 01:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM मोदी के जन्मदिन पर 25 लाख दीयों से सजेगी राजधानी, जानिए किस विभाग को मिला कितने दीयों का टारगेट, देखें रूट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gariyaband: मेडिकल स्टोर में चल रहा था इलाज? मरीज को इंजेक्शन लगाने का VIDEO वायरल, जांच के आदेश

Gariyaband
रायपुर

रायपुर में जिस रास्ते से निकलती हैं गणेश झांकियां, वहीं गिरा जर्जर भवन! 24 घंटे सड़क रही बंद

Raipur Breaking News
रायपुर

Raipur Non Veg Ban: रायपुर में 5 दिन मांस-मटन की बिक्री बंद, गणेश चतुर्थी समेत इन पर्वों पर रहेगा प्रतिबंध

Raipur Non Veg Ban
रायपुर

MBBS छात्रों की बांड पोस्टिंग में बड़ा बदलाव, कुल अंकों से बनेगी मेरिट, 17 सितंबर को फाइनल लिस्ट

Medical College Bond Posting
रायपुर

Music College Admission: नवा रायपुर के सरकारी स्कूल में लगेगी संगीत कॉलेज की कक्षाएं, 19 सितंबर तक आवेदन का मौका

Music College Admission
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.