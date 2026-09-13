PM मोदी के जन्मदिन पर 25 लाख दीयों से सजेगी राजधानी, जानिए किस विभाग को मिला कितने दीयों का टारगेट, देखें रूट

PM Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) को रायपुर जिले में भव्य दीपोत्सव आयोजित किया जाएगा। राजधानी में एक साथ 25 लाख दीये जलाए जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस से लेकर भगत सिंह चौक, पुराने मंत्री बंगले होते हुए मरीन ड्राइव और कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रूट मैप तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार करीब 13 किलोमीटर की परिधि को सजाने का प्लान तैयार किया गया है। बाजार मूल्य के अनुसार 20 रुपए दर्जन दीये मिल रहे हैं। इस हिसाब के 25 लाख दीयों की अनुमानित कीमत 37.50 लाख रुपए है।