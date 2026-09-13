MBBS छात्रों की बांड पोस्टिंग में बड़ा बदलाव, कुल अंकों से बनेगी मेरिट, 17 सितंबर को फाइनल लिस्ट

डॉ. विष्णु दत्त, पूर्व डीएमई, छत्तीसगढ़ के मुताबिक, बांड पोस्टिंग का असल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टरों की पोस्टिंग करना था। अब मेडिकल कॉलेजों में भी पोस्टिंग की जा रही है। इससे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट की कमी पूरी हो रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए अब भी शहरी अस्पतालों की दौड़ लगानी पड़ रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग होने पर मरीजों को बेसिक इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाता था।