Raipur: पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में जलाए जाएंगे दीये

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर को शाम 7 बजे दीया जलाएं। सीएम साय ने राजधानी रायपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 12 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी लोग अपने घर में एक दीप जलाकर प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।