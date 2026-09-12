Chhattisgarh Auto Market: ई-20 विवाद के बावजूद वाहनों की बिक्री में उछाल, अगस्त में 1,715 ज्यादा वाहन बिके, देखें रिपोर्ट

रायपुर@राकेश टेंभुरकर। Automobile Sales: एथेनॉल वाले (ई-20) पेट्रोल के विवादों के बाद भी मानसूनी सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 3.68 फीसदी का इफाजा हुआ है। पिछले साल अगस्त 2025 में 46544 वाहनों की बिक्री हुई थी। जबकि इसी अवधि में 2026 के दौरान 48259 वाहनों की बिक्री हुई। इसमें 3.86 फीसदी का इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (फाडा) द्वारा जारी जारी किए गए डाटा के अनुसार वाहनों के सभी सेगमेंट में उछाल आया है। केवल ट्रैक्टर की डिमांड इस साल अपेक्षाकृत कम रही।