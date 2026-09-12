Chhattisgarh Politics: ‘BJP के नाराज फूफा’ कांग्रेस में आने को तैयार! दीपक बैज बोले- ढालदास तो अभी ट्रेलर है

बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर तीन दिनों तक चला। इसमें संगठन को मजबूत करने, आगामी चुनावों की तैयारी और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया।बैज ने शिविर को लेकर कहा कि मंथन में ‘विष की एक बूंद भी नहीं निकली, तीन दिन तक अमृत ही अमृत निकला।’ उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स और ब्लॉक अध्यक्षों को संगठन की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है। प्रशिक्षण के बाद ये पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे।