प्राचार्यों को पढ़ाई से जोड़ने के सरकार के फैसले पर विरोध, एसोसिएशन ने गिनाईं स्कूलों की कई समस्याएं

प्राचार्य एसोसिएशन के प्रांतीय संयोजक अनिल शुक्ला ने संकेत दिया है कि यदि सरकार तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाने की जरूरत पड़ी तो संगठन जिला स्तर के प्रतिनिधियों को रायपुर बुला सकता है। इसके लिए छुट्टी के दिन बैठक आयोजित करने की तैयारी की जा सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि वह सरकार के सामने प्राचार्यों की समस्याओं को एक साथ रखने की तैयारी कर रहा है। संगठन की मांग है कि अध्यापन से जुड़ा कोई भी नया निर्णय लागू करने से पहले स्कूलों में कर्मचारियों की कमी, शिक्षकों की उपलब्धता और प्राचार्यों के प्रशासनिक अधिकारों जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए।