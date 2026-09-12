12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर, बिजली खंभा तोड़ा और फिर लगी भीषण आग

Chhattisgarh Trailer Accident: छत्तीसगढ़ के खरसिया में तेज रफ्तार ट्रेलर बिजली खंभा तोड़ते हुए घर में जा घुसा। टक्कर के बाद लगी आग में तीन बाइक और घर का सामान जलकर राख हो गया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Sep 12, 2026

Chhattisgarh

Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर(photo-patrika)

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के खरसिया में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रायगढ़ से रायपुर की ओर जा रहा छड़ों से लदा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। टक्कर के बाद ट्रेलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर के बाहर खड़ी तीन मोटरसाइकिलों और घर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घर में सो रहे परिवार के लोगों की जान बाल-बाल बच गई।

Chhattisgarh News: तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर घर में घुसा

जानकारी के अनुसार, हादसा खरसिया के रायगढ़ चौक रोड पर देर रात हुआ। छड़ों से लदा ट्रेलर रायगढ़ की ओर से रायपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मारते हुए एक घर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा टूट गया और इसके बाद इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अचानक हुए हादसे और आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

टक्कर के बाद ट्रेलर में लगी आग

बिजली खंभे से टकराने और घर में घुसने के बाद ट्रेलर में आग भड़क उठी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। घर के बाहर खड़ी तीन मोटरसाइकिलें भी इसकी चपेट में आ गईं। इसके अलावा घर में रखा सामान भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। आगजनी में ट्रेलर, तीन बाइक और घर के सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर नुकसान लाखों रुपए का होने की आशंका जताई जा रही है।

घर में सो रहा था परिवार, बाल-बाल बची जान

जिस घर में ट्रेलर घुसा, वहां हादसे के वक्त परिवार के लोग सो रहे थे। देर रात अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेलर के घर में घुसने और आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि परिवार के सदस्य समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बड़े हादसे के बावजूद परिवार के लोगों का सुरक्षित बच जाना राहत की बात है।

चालक ने कूदकर बचाई जान

हादसे के दौरान ट्रेलर चालक ने भी किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर में आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

हादसे की वजह की जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, ट्रेलर आखिर किस वजह से अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तेज रफ्तार, चालक का नियंत्रण खोना या किसी अन्य कारण से हादसा हुआ, इसकी वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित रही।

Surguja News: मेहमान आए तो सरपंच ने छोड़ दिया अपना बिस्तर! जमीन पर सोते समय करैत ने डसा, नहीं बची जान

ये भी पढ़ें
Surguja News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2026 12:25 pm

Published on:

12 Sept 2026 12:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर, बिजली खंभा तोड़ा और फिर लगी भीषण आग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: पेट दर्द से अचानक बेहोश हुई बच्ची, शरीर पर कोई निशान नहीं, जांच में सामने आया खौफनाक राज

Raipur News
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बैंक हड़ताल का व्यापक असर, रायपुर से बिलासपुर तक सड़कों पर उतरे हजारों बैंककर्मी

Chhattisgarh Bank Strike
रायपुर

शराब खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट! अब कैश में नहीं होगा भुगतान, QR कोड से देना होगा पैसा

Chhattisgarh liquor shops
रायपुर

तीज पर मायके जाने वालों के लिए जरूरी खबर! 13-14 सितंबर को कई ट्रेनें कैंसिल, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Train Cancelled
रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

CG Weather Update
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.