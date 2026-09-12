Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर, बिजली खंभा तोड़ा और फिर लगी भीषण आग

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के खरसिया में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रायगढ़ से रायपुर की ओर जा रहा छड़ों से लदा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। टक्कर के बाद ट्रेलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर के बाहर खड़ी तीन मोटरसाइकिलों और घर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घर में सो रहे परिवार के लोगों की जान बाल-बाल बच गई।