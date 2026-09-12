Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर, बिजली खंभा तोड़ा और फिर लगी भीषण आग

Chhattisgarh: आधी रात घर में घुसा मौत का ट्रेलर(photo-patrika)
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के खरसिया में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। रायगढ़ से रायपुर की ओर जा रहा छड़ों से लदा तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसा। टक्कर के बाद ट्रेलर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने घर के बाहर खड़ी तीन मोटरसाइकिलों और घर के सामान को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि घर में सो रहे परिवार के लोगों की जान बाल-बाल बच गई।
जानकारी के अनुसार, हादसा खरसिया के रायगढ़ चौक रोड पर देर रात हुआ। छड़ों से लदा ट्रेलर रायगढ़ की ओर से रायपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मारते हुए एक घर में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा टूट गया और इसके बाद इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अचानक हुए हादसे और आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।
बिजली खंभे से टकराने और घर में घुसने के बाद ट्रेलर में आग भड़क उठी। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। घर के बाहर खड़ी तीन मोटरसाइकिलें भी इसकी चपेट में आ गईं। इसके अलावा घर में रखा सामान भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। आगजनी में ट्रेलर, तीन बाइक और घर के सामान को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर नुकसान लाखों रुपए का होने की आशंका जताई जा रही है।
जिस घर में ट्रेलर घुसा, वहां हादसे के वक्त परिवार के लोग सो रहे थे। देर रात अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेलर के घर में घुसने और आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि परिवार के सदस्य समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बड़े हादसे के बावजूद परिवार के लोगों का सुरक्षित बच जाना राहत की बात है।
हादसे के दौरान ट्रेलर चालक ने भी किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर में आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, ट्रेलर आखिर किस वजह से अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तेज रफ्तार, चालक का नियंत्रण खोना या किसी अन्य कारण से हादसा हुआ, इसकी वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय के लिए इलाके में यातायात और बिजली व्यवस्था भी प्रभावित रही।
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