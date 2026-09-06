छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की बैठक आज, लंबित मुद्दों पर बन सकती है नई रणनीति

Chhattisgarh Employee Federation: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रायपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े लंबित मुद्दों और मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। फेडरेशन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए आगे की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा, रणनीति और आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा। संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।