छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की बैठक आज, लंबित मुद्दों पर बन सकती है नई रणनीति

Chhattisgarh Employee Federation: छत्तीसगढ़ के कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की बैठक आज,(photo-patrika)
Chhattisgarh Employee Federation: छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक रविवार को रायपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े लंबित मुद्दों और मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी। फेडरेशन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि विभिन्न समस्याओं की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों की मांगों के निराकरण के लिए आगे की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा, रणनीति और आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने पर विशेष जोर रहेगा। संगठन की आगामी गतिविधियों को लेकर बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
फेडरेशन की बैठक दोपहर 1 बजे शंकर नगर स्थित प्रांतीय कार्यालय में होगी। इसमें फेडरेशन से जुड़े पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के दौरान कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों को सामने रखते हुए आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
बैठक में लंबे समय से लंबित कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। पदाधिकारी इन मुद्दों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के साथ ही उनके निराकरण के लिए आगे की रणनीति तय करेंगे।
कर्मचारी हितों को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति, रूपरेखा और आवश्यक कार्ययोजना पर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए, इस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।
फेडरेशन की बैठक को आगामी गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबित मांगों के साथ कर्मचारी हितों से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा के बाद संगठन की ओर से आगे की दिशा और कार्यक्रम तय किए जाएंगे।
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