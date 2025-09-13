CG Teacher Recruitment: नए शिक्षा सत्र से पहले शुरू होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती, मंत्री यादव ने दिए निर्देश…

CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंत्री गजेन्द्र यादव ने मंत्रालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तय करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। शिक्षकों की कमी को दूर करने पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।