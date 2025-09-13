Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Teacher Recruitment: नए शिक्षा सत्र से पहले शुरू होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती, मंत्री यादव ने दिए निर्देश…

CG Teacher Recruitment: मंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तय करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 13, 2025

नए शिक्षा सत्र से पहले शुरू होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती, मंत्री यादव ने दिए निर्देश...(photo-patrika)
नए शिक्षा सत्र से पहले शुरू होगी 5000 शिक्षकों की भर्ती, मंत्री यादव ने दिए निर्देश...(photo-patrika)

CG Teacher Recruitment: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंत्री गजेन्द्र यादव ने मंत्रालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने निर्देश दिए कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तय करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। शिक्षकों की कमी को दूर करने पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से पहले 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

CG Teacher Recruitment: मंत्री यादव ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

मंत्री ने कहा की राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के माध्यम से की जाएगी। कहा, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों की छपाई से लेकर परिवहन तक एक ही टेंडर के माध्यम से किया जाए, ताकि समय व राशि की बचत हो।

बैठक में मंत्री ने भवन विहीन स्कूलों की स्थिति की जानकारी ली। फुल फर्निश्ड स्कूलों के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक व्यय तथा तदर्थ स्कूलों की राशि पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री ने कहा, बजट का पूरा उपयोग किया जाए और राशि लैप्स न हो, इसके लिए अभी से कार्ययोजना तैयार की जाए।

शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की तैयारी

बैठक में मंत्री ने कहा की शिक्षकों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति को ऑनलाइन एवं परिसर स्तर पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने कहा, विभागीय कार्यों में स्पष्टता होनी चाहिए और हर कार्य उसकी जिम्मेदार संस्था के माध्यम से ही किया जाए। समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम अब एससीईआरटी के माध्यम से अनिवार्य रूप से संचालित होंगे।

शिक्षकों को भी देनी होगी परीक्षा

मंत्री ने, शाला प्रवेश उत्सव के समय ही छात्र-छात्राओं को वितरण की जाने वाली सामग्रियों की अग्रिम कार्ययोजना बनाकर समय पर कार्रवाई की जाए। स्कूलों की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात शिक्षकों का जिला एवं ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ कराया जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा लेकर शिक्षकों की दक्षता का मूल्यांकन होगा। इसके लिए एक स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा।

13 Sept 2025 08:14 am

13 Sept 2025 08:12 am

