बच्चे की पिटाई करने वाली प्रधान पाठिका को तत्काल निलंबन, शराब पीकर स्कूल पहुंचे शिक्षक भी सस्पेंड…

शिक्षक वर्मा 22 अगस्त 2025 से बिना किसी सूचना व आवेदन के शाला से अनुपस्थित है। कभी-कभी शराब सेवन कर विद्यालय आते हैं। साथ ही शाला परिसर में साफ सफाई नहीं होना, पंखे व बिजली के बोर्ड क्षतिग्रस्त होना पाया गया है। इससे शाला में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। डेजी जॉय व मनोज वर्मा का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैर जिमेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा व स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है जो छण्गण् सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खंड(एक) (दो) (तीन) एवं नियम 7 व 23 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।