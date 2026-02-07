फेयरवेल या फौजदारी स्टाइल? छात्रों ने लग्जरी कारों से किया खतरनाक स्टंट, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

वीडियो में कारों की लंबी कतार, तेज रफ्तार और खुलेआम लापरवाही साफ दिख रही है। बाद में यही जत्था स्कूल परिसर में ग्रैंड एंट्री करता दिखा, मानो यह कोई उपलब्धि हो। इस पूरे घटनाक्रम में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीर है। यह पहली बार नहीं है। पिछले सत्र में भी इसी स्कूल के छात्रों का ऐसा ही स्टंट वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन तब भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न अनुशासनात्मक कदम उठाए गए, न अभिभावकों को जवाबदेह बनाया गया। नतीजा यह कि वही गलती और भी बेशर्मी के साथ दोहराई गई।