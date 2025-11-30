जीप के बोनट पर बैठकर किया खतरनाक स्टंट, ओवरब्रिज पर मची अफरा-तफरी, दो युवक गिरफ्तार

शुक्रवार को ही न्यू रिवर व्यू रोड पर बिना नंबर प्लेट वाली कार में एक युवक स्टंटबाजी करते दिखा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वाले युवक प्रसून यादव, कार चलाने वाले आदित्य राणा और वीडियो बनाने वाले ओंकार पटेल को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पिछले पांच महीनों में शहर में स्टंटबाजी और सडक़ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के 14 प्रकरण, 33 वाहन जब्त और 72 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।