जीप के बोनट पर बैठकर किया खतरनाक स्टंट, ओवरब्रिज पर मची अफरा-तफरी, दो युवक गिरफ्तार

जीप के बोनट पर बैठकर दौड़ाया वाहन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bilaspur News: बिलासपुर में सडक़ पर स्टंटबाजी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले तिफरा ओवरब्रिज पर दो युवकों द्वारा किए गए खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर सिरगिट्टी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी उज्जवल कौशिक (19) बिना नंबर प्लेट की काली खुली जीप क्रमांक ओआर 14 एन 9559 के बोनट पर बैठकर तेज रफ्तार में स्टंट कर रहा था, जबकि उसका साथी निलेश वर्मा उर्फ रॉकी (19) पीछे बैठकर वीडियो बना रहा था। यह हरकत व्यस्त ओवरब्रिज पर की गई, जिससे उनकी और राहगीरों की जान को गंभीर जोखिम हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक प्रकरण भी दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है।
सीएचपी निमितेश सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उक्त स्टंटबाजी की गई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसे आधार मानते हुए आरोपियों की पहचान कर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।
शुक्रवार को ही न्यू रिवर व्यू रोड पर बिना नंबर प्लेट वाली कार में एक युवक स्टंटबाजी करते दिखा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वाले युवक प्रसून यादव, कार चलाने वाले आदित्य राणा और वीडियो बनाने वाले ओंकार पटेल को गिरफ्तार किया था। बता दें कि पिछले पांच महीनों में शहर में स्टंटबाजी और सडक़ पर बर्थडे सेलिब्रेशन के 14 प्रकरण, 33 वाहन जब्त और 72 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
