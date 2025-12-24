डिजिटल दबंगई… इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर, माफिया, खलनायक बनने की मची होड़

प्रतीकात्मक फोटो AI
CG News: सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर इन दिनों नाबालिगों और युवाओं में दबंगई दिखाने का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है। युवा अलग-अलग नामों से फर्जी आईडी और प्रोफाइल बनाकर खुद को ‘डॉन’, ‘किलर’, ‘गैंगस्टर’, ‘माफिया’ और ‘खलनायक’ जैसे नामों से पेश कर रहे हैं। ( CG News ) इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाना, इलाके में रुतबा जमाना और सोशल मीडिया पर खौफ की छवि बनाना बताया जा रहा है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि ऐसे नामों वाली आईडी बनाने वाले अधिकतर युवक असल जीवन में अपराध से नहीं जुड़े होते, बल्कि सोशल मीडिया पर खुद को ताकतवर और दबंग दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ मामलों में अपराधी और असामाजिक तत्व पहचान छिपाकर डर फैलाने के लिए इन नामों का उपयोग करते हैं। हथियार, बाइक स्टंट और कानून विरोधी पोस्ट मिले हैं। पुलिस की सख्ती से आपत्तिजनक पोस्ट घटे हैं।
यह चलन सिर्फ लडक़ों तक सीमित नहीं है। पुलिस के अनुसार कई मामलों में लड़कियां भी ऐसे नामों से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर खुद को ‘लेडी डॉन’ या ‘क्वीन ऑफ गैंग’ जैसी पहचान देने की कोशिश कर रही हैं। यह प्रवृत्ति समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।
कुछ समय पहले पुलिस ने इस ट्रेंड को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया था। कई फर्जी और आपत्तिजनक आईडी डिलीट करवाई गईं, कुछ युवाओं से नाम बदलवाए गए, वहीं असामाजिक तत्वों और बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद यह चलन पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है।
नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह ने पत्रिका से कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या डर फैलाने वाले वाले नामों की आईडी पर पुलिस लगातार नजर रखे हुए है। पिछले दिनों ऐसे प्रोफाइल की सूची बनाकर आवश्यक कार्रवाई भी की गई थी। पुलिस ऐसे नामों की आईडी हटाने, नाम बदलवाने और कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
नाबालिगों में अपराधी मानसिकता को बढ़ावा
समाज में डर और गलत संदेश का प्रसार
भविष्य में आपराधिक गतिविधियों की ओर झुकाव
पढ़ाई, कॅरियर और सामाजिक छवि पर नकारात्मक असर
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग