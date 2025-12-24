24 दिसंबर 2025,

बिलासपुर

डिजिटल दबंगई… इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर, माफिया, खलनायक बनने की मची होड़

CG News: सोशल मीडिया पर अब डिजिटल दबंगई देखने को मिल रहा है। कई ऐसे फर्जी आईडी सामने आए है। जिसमें खुद को गैंगस्टर, माफिया, खलनायक बता रहे हैं…

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 24, 2025

CG News

प्रतीकात्मक फोटो AI

CG News: सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर इन दिनों नाबालिगों और युवाओं में दबंगई दिखाने का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ता जा रहा है। युवा अलग-अलग नामों से फर्जी आईडी और प्रोफाइल बनाकर खुद को ‘डॉन’, ‘किलर’, ‘गैंगस्टर’, ‘माफिया’ और ‘खलनायक’ जैसे नामों से पेश कर रहे हैं। ( CG News ) इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाना, इलाके में रुतबा जमाना और सोशल मीडिया पर खौफ की छवि बनाना बताया जा रहा है।

CG News: दबदबा कायम करने की कोशिश, कार्रवाई के बाद आई कुछ कमी

पुलिस जांच में सामने आया है कि ऐसे नामों वाली आईडी बनाने वाले अधिकतर युवक असल जीवन में अपराध से नहीं जुड़े होते, बल्कि सोशल मीडिया पर खुद को ताकतवर और दबंग दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ मामलों में अपराधी और असामाजिक तत्व पहचान छिपाकर डर फैलाने के लिए इन नामों का उपयोग करते हैं। हथियार, बाइक स्टंट और कानून विरोधी पोस्ट मिले हैं। पुलिस की सख्ती से आपत्तिजनक पोस्ट घटे हैं।

लड़कियां भी पीछे नहीं, दबंग नामों से बना रहीं प्रोफाइल

यह चलन सिर्फ लडक़ों तक सीमित नहीं है। पुलिस के अनुसार कई मामलों में लड़कियां भी ऐसे नामों से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर खुद को ‘लेडी डॉन’ या ‘क्वीन ऑफ गैंग’ जैसी पहचान देने की कोशिश कर रही हैं। यह प्रवृत्ति समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

आईडी डिलीट करवाई थी, नाम बदले गए

कुछ समय पहले पुलिस ने इस ट्रेंड को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया था। कई फर्जी और आपत्तिजनक आईडी डिलीट करवाई गईं, कुछ युवाओं से नाम बदलवाए गए, वहीं असामाजिक तत्वों और बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई थी। इसके बावजूद यह चलन पूरी तरह खत्म नहीं हो सका है।

नगर पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह ने पत्रिका से कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या डर फैलाने वाले वाले नामों की आईडी पर पुलिस लगातार नजर रखे हुए है। पिछले दिनों ऐसे प्रोफाइल की सूची बनाकर आवश्यक कार्रवाई भी की गई थी। पुलिस ऐसे नामों की आईडी हटाने, नाम बदलवाने और कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

खतरनाक: कई दुष्परिणाम भी

नाबालिगों में अपराधी मानसिकता को बढ़ावा
समाज में डर और गलत संदेश का प्रसार
भविष्य में आपराधिक गतिविधियों की ओर झुकाव
पढ़ाई, कॅरियर और सामाजिक छवि पर नकारात्मक असर

Updated on:

24 Dec 2025 03:12 pm

Published on:

24 Dec 2025 03:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / डिजिटल दबंगई… इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर, माफिया, खलनायक बनने की मची होड़

CG News: फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत

CG News: फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत
बिलासपुर

मित्तल फर्नीचर फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप, तारपीन टैंकर ब्लास्ट में एक मजदूर झुलसा, दूसरा लापता: VIDEO

तारपीन तेल के टैंकर में ब्लास्ट से मचा हड़कंप (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CG News: नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की अनुमति, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

CG High Court, cg news
बिलासपुर

शराब पार्टी पर पड़ोसियों की शिकायत

शराब पीते युवक-युवतियों की पार्टी पर पड़ोसियों ने दिखाया गुस्सा, फिर... पुलिस ने मौके से 7 लोगों को पकड़ा(photo-patrika)
बिलासपुर

शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज

CG High Court: शिक्षकों के समान पेंशन की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- अनुदान सहायता का मतलब सरकारी नौकरी नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर
