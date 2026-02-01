एम्स में नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग, आरोपी को भेजा जेल

युवती को उसने एम्स में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। युवती उसकी बातों में आ गई। इसके बाद रितेश ने एक होटल में युवती को बुलाया। एम्स में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 6 लाख रुपए लिए। रकम लेने के साथ युवती से दुष्कर्म भी किया। बाद में उसकी नौकरी नहीं लगवाई। उसे ब्लैकमेल भी करने लगा। पीडि़ता की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।