CG Board Exam: 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते प्राइवेट स्कूल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

जानकारों ने बताया कि पिछले साल जब 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं हुई थी। उसके बाद फेल और सप्लीमेंट्री आने वाले छात्र-छात्राओं की एक्स्ट्रा क्लास लगानी थी। जिसके बाद उन्हें दोबारा परीक्षा का अवसर देना था, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया था। पूरी व्यवस्था ही फेल हो गई थी। वहीं, परीक्षा के दौरान कई शिकायतें भी आई थीं। शिक्षकों द्वारा ब्लैकबोर्ड में सवालों के जवाब लिखने, छात्रों की आंसरशीट में शिक्षकों द्वारा सवाल लिखने जैसी कई शिकायतें भी आई थी।