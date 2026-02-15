CG Board Exam: गणित में टॉप करने का मंत्र… बार-बार लिखकर करें याद, बनाएं ‘फॉर्मूला नोटबुक’

CG Board Exam Tips: बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बीच विद्यार्थियों के मन में गणित को लेकर व्याप्त भय को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हेल्प लाइन सेंटर शुरू किया गया है। ( CG Board Exam ) इस हेल्प लाइन नंबर पर संत ज्ञानेश्वर विद्यालय के वरिष्ठ गणित शिक्षक अखिल खरे ने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए और गणित के सूत्रों को याद रखने का प्रभावी तरीका बताया।