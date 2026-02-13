CG Board Exam 2026: एग्जाम से पहले बड़ा झटका, 1400 से ज्यादा छात्र नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा, जानें वजह…

CG Board Exam 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 75% अटेंडेंस के नियम को सख्ती से लागू किया गया है। कम अटेंडेंस की वजह से, 10वीं और 12वीं क्लास के कुल 1,413 स्टूडेंट्स को अपना साल (ईयर बैक) छोड़ना पड़ा है। ये स्टूडेंट्स इस साल मेन बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे।